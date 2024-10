Corsie ciclabili "invase" dalle auto per la sosta in doppia fila: la denuncia di Odoardi (Empc) [FOTO] (Di domenica 27 ottobre 2024) Promiscue sì, ma per poter parcheggiare l’auto negli appositi spazi disegnati che costeggiano i marciapiedi, e non perché diventino le stesse aree di sosta. A Pescara, invece, le piste ciclabili tratteggiate realizzate lungo le carreggiate sembrano proprio destinate a questa seconda funzione e a Ilpescara.it - Corsie ciclabili "invase" dalle auto per la sosta in doppia fila: la denuncia di Odoardi (Empc) [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Promiscue sì, ma per poter parcheggiare l’negli appositi spazi disegnati che costeggiano i marciapiedi, e non perché diventino le stesse aree di. A Pescara, invece, le pistetratteggiate realizzate lungo le carreggiate sembrano proprio destinate a questa seconda funzione e a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corso Cavour, l’incapacità di garantire due corsie - MESSINA – Molti danno la colpa alla pista ciclabile ma la pista ciclabile non c’entra nulla. Prima che fosse creata, il corso Cavour aveva due corsie e ce le ha ancora oggi. (tempostretto.it)

Città affogata da auto e indisciplina alla guida, ma il problema sono le piste ciclabili - Qual è l’agenda delle priorità in tema di educazione e sicurezza stradale? In un convegno è stato affrontato il tema delle piste ciclabili e della loro progettazione, dando l’impressione che si tratti ... (lecceprima.it)

Torino, più multe ai ciclisti che per le auto sulle ciclabili (finite anche su Google Maps). La denuncia e i numeri - Da gennaio a settembre secondo i verbali dei vigili oltre 3 mila sanzioni a chi va a pedali, il triplo di quelle alle auto. Eppure, secondo le associazioni dei ciclisti, occupare le ciclabili è un'abi ... (torino.corriere.it)

Nuove corsie ciclabili a Porta Maggiore, al via i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale - Nuove corsie ciclabili a Porta Maggiore ... Un’operazione che non sottrarrà spazio alla carreggiata dedicata alle auto, visto che queste corsie (individuate con striscia tratteggiata) serviranno a ... (picenonews24.it)