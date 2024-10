Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Stiller e il premio di Nagelsmann

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-26 23:50:07 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: Le congratulazioniStoccarda sono arrivate anche su Instagram. Dopo il brillante debutto di Angelonella nazionale di Julian, il club tedesco ha voluto celebrare sui social la scalata di questo centrocampista, diventato un punto di riferimento per il ct. Ventitré anni, mancino, mediano-regista: è uno dei segretiStoccarda, che è arrivato secondo nello scorso campionato e ha dominato a Torino la sfida di Champions con la Juve. I meccanismi della squadra di Sebastian Hoeness ruotano intorno alle geometrie di: sostanza, personalità, lancio, la capacità di governare il reparto. Regala dinamismo e maturità. PROSPETTIVE – Nel match con la Juve, davanti a Thuram jr e a Fagioli, è salito in cattedra.