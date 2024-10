Spazionapoli.it - Compleanno Maradona, omaggio a Napoli con una “processione”: le info sull’evento

(Di domenica 27 ottobre 2024) È da pelle d’oca l’iniziativa spuntata nelle ultime ore in ricordo deldell’eterna leggenda delDiego Armando: accadrà mercoledì nel centro storico. La città disi prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimodi Diego Armando. L’eterna icona azzurra, venuta a mancare il 25 novembre del 2020, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi napoletani. Grandi e, anche, piccini hanno scolpito nel proprio cuore il numero 10 argentino, riuscito a far salire sul trono d’Italia tutta la gente di fede partenopea. A offrire un’ulteriore dimostrazione del viscerale legame che unisce ‘D10S’ e la città diè la straordinaria iniziativa che andrà in scena questo mercoledì, in occasione del giorno del 64esimodell’asso argentino.