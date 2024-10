Charles Leclerc severo con se stesso: “Sto andando piano, ho fatto un brutto lavoro” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un quarto posto amaro per Charles Leclerc. Di pessimo umore il monegasco ai microfoni dopo le qualifiche del GP di Città del Messico, 20° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, l’alfiere del Cavallino Rampante è decisamente contrariato per quanto fatto in pista, considerando la pole-position ottenuta dal suo compagno di squadra, Carlos Sainz. “Carlos sta andando forte, ma io vado piano“, le prime parole di Charles. “Non mi sono sentito a mio agio con la macchina nel corso del time-attack e sinceramente i tre decimi di distacco dalla pole-position stanno a significare che non ho fatto un buon lavoro“, ha aggiunto un Leclerc molto severo con se stesso. “L’unica cosa positiva è che sul passo gara sono molto confidente, dal momento che nelle prove libere del venerdì sono stato il più veloce. Oasport.it - Charles Leclerc severo con se stesso: “Sto andando piano, ho fatto un brutto lavoro” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un quarto posto amaro per. Di pessimo umore il monegasco ai microfoni dopo le qualifiche del GP di Città del Messico, 20° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, l’alfiere del Cavallino Rampante è decisamente contrariato per quantoin pista, considerando la pole-position ottenuta dal suo compagno di squadra, Carlos Sainz. “Carlos staforte, ma io vado“, le prime parole di. “Non mi sono sentito a mio agio con la macchina nel corso del time-attack e sinceramente i tre decimi di distacco dalla pole-position stanno a significare che non houn buon“, ha aggiunto unmoltocon se. “L’unica cosa positiva è che sul passo gara sono molto confidente, dal momento che nelle prove libere del venerdì sono stato il più veloce.

