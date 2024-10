Ilgiorno.it - Cardiologia, apre il nuovo reparto . Più posti letto e tre ambulatori

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre 770 metri quadrati ospitano la nuova unità di Cura cardiologica, dedicata alla gestione di pazienti critici, e tre nuovi. È stata ampliata e resa più efficiente l’offerta sanitaria dell’ospedale Bassini, dove si passa da 4 a 6, di cui unisolato: tutti monitorati con i più efficaci e moderni standard tecnologici. È stata potenziata anche l’attivitàale con tre nuove sale-visita. "Ladel Bassini - ha spiegato Valentina Bettamio, direttore sanitario dell’Asst Nord Milano - lavora in rete con centri di terzo livello per le principali patologie cardiovascolari, riuscendo quindi a garantire percorsi di cura completi e personalizzati per tutte le patologie cardiache, anche le più complesse".