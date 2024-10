Brembo acquista Ohlins: "Brand perfetto per noi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Brembo annuncia l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. L’operazione è la più grande acquisizione nella storia dell’azienda Brembo e rafforza il portfolio di Brand del Gruppo. "Öhlins è perfetta per Brembo. È un Brand riconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada – ha detto Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo (foto). – L’ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive. Quotidiano.net - Brembo acquista Ohlins: "Brand perfetto per noi" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)annuncia l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. L’operazione è la più grande acquisizione nella storia dell’aziendae rafforza il portfolio didel Gruppo. "Öhlins è perfetta per. È unriconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada – ha detto Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di(foto). – L’ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive.

