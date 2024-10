Inter-news.it - Boban: «Inter-Juventus? Non mi aspetto divertimento. Bloccata»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Zvonimir, ex giocatore del Milan, ha parlato a pochi minuti dalla partita tra. Il suovento su Sky Sport è abbastanza eloquente. MATCH –storicamente non è uno scontro piuttosto spettacolare. Le due squadre hanno sempre affrontato la gara in maniera contratta per la paura di sbagliare, perché nel derby d’Italia un singolo episodio può essere decisivo. Zvonimirinfatti spiega le sue aspettative: «La partita è importante, fondamentale. Da giocatore non pensi a tutto il campionato, ma alla singola partita. Non ci saràpuro, vero e proprio. Spero di vedere una bella partita ma entreranno in campo molto cauti e precisi. La gara saràessante sul piano, tattico, emotivo. Zielinski e Barella? Si scambieranno, sono 8 che possono fare anche playmaker.