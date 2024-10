Artigiano truffato su marketplace da una 30enne di Bergamo (Di domenica 27 ottobre 2024) I Carabinieri di Mogliano, cittadina in provincia di Macerata, hanno denunciato una persona che si è resa responsabile della truffa perpetrata ai danni di un Artigiano locale. Nel mese di luglio 2024, l'Artigiano attratto dall'annuncio di vendita di un "mini escavatore" pubblicato da una ditta di Spoleto, sulla piattaforma e-commerce "marketplace", prende contatti con questa tramite le utenze indicate nello stesso annuncio. Dopo la contrattazione per l'acquisto del mezzo d'opera, avvenuta con il sedicente dipendente della ditta spoletina, l'Artigiano versata, tramite bonifico bancario, la somma di € 1.301,00, quale acconto, mentre il saldo sarebbe stato pagato al momento della consegna del mezzo d'opera, cosa mai avvenuta anche perché il sedicente venditore si è reso irreperibile. Ilgiorno.it - Artigiano truffato su marketplace da una 30enne di Bergamo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I Carabinieri di Mogliano, cittadina in provincia di Macerata, hanno denunciato una persona che si è resa responsabile della truffa perpetrata ai danni di unlocale. Nel mese di luglio 2024, l'attratto dall'annuncio di vendita di un "mini escavatore" pubblicato da una ditta di Spoleto, sulla piattaforma e-commerce "", prende contatti con questa tramite le utenze indicate nello stesso annuncio. Dopo la contrattazione per l'acquisto del mezzo d'opera, avvenuta con il sedicente dipendente della ditta spoletina, l'versata, tramite bonifico bancario, la somma di € 1.301,00, quale acconto, mentre il saldo sarebbe stato pagato al momento della consegna del mezzo d'opera, cosa mai avvenuta anche perché il sedicente venditore si è reso irreperibile.

