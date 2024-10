Aggressione a Casalbordino, un giovane colpito con un coltello. Il sindaco: "Chiederò l'accorpamento alla tenenza di Vasto" (Di domenica 27 ottobre 2024) È finito al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto con una ferita da arma da taglio. Sarebbe potuto finire peggio l'episodio verificatosi nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre in località Miracoli di Casalbordino, dove due giovani sono stati aggrediti da due Chietitoday.it - Aggressione a Casalbordino, un giovane colpito con un coltello. Il sindaco: "Chiederò l'accorpamento alla tenenza di Vasto" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È finito al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina dicon una ferita da arma da taglio. Sarebbe potuto finire peggio l'episodio verificatosi nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre in località Miracoli di, dove due giovani sono stati aggrediti da due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione e metodo mafioso, arrestato 20enne che picchiò un coetaneo - Il giovane, membro della famiglia De Rosa e sotto sorveglianza speciale, a fine settembre aveva importunato delle ragazze e aggredito il ragazzo ... (rainews.it)

Aggressione in comunità. Arrestato diciassettenne - Ha minacciato con un coltello e picchiato un operatore, dopo averlo derubato. Il giovanissimo bloccato dai carabinieri col complice, un ‘intruso’ diciottenne. Ospitava nella sua stanza della ... (ilrestodelcarlino.it)

Aggressione a Chiesanuova: "Ho rimproverato dei ragazzi. E mi hanno pestato a sangue" - In zona Murri un quarantanovenne ha ripreso dei giovani che gettavano bottiglie di vetro per terra. La moglie della vittima: "Lo hanno rincorso e colpito con calci e pugni". Al vaglio le telecamere. (msn.com)

Aggressione in un'area verde, giovane in gravi condizioni - La Polizia indaga su un'aggressione avvenuta in un'area verde di Reggio Emilia. Un giovane di origini egiziane è stato ritrovato a terra, ferito, e si trova ora ricoverato al Santa Maria Nuova in ... (rainews.it)