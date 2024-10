Addio al fotografo Roberto Cornacchia (Di domenica 27 ottobre 2024) Lutto nel mondo dell’arte e della fotografia lughese. Si è spento improvvisamente nel pomeriggio di venerdì il fotografo Roberto Cornacchia, 63 anni, fondatore dell’associazione ’Punti di vista’. Appassionato di arte e architettura, oltre che di immagini, Cornacchia ha lavorato attivamente, soprattutto negli anni ’80 e ’90, diventando un nome di riferimento nell’ambito della fotografia. Questo fino a circa 15 anni fa, quando un’emorragia celebrale da angioma gli ha minato la vista e lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle. Il ritiro dalla scena lavorativa ha coinciso con la chiusura della galleria con funzione anche di negozio posizionata quasi di fronte all’attuale sede del Commissariato di Lugo e anche dell’associazione da lui guidata e gestita e tramite la quale organizzava spesso iniziative dedicate in particolare al mondo delle immagini visive. Ilrestodelcarlino.it - Addio al fotografo Roberto Cornacchia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lutto nel mondo dell’arte e della fotografia lughese. Si è spento improvvisamente nel pomeriggio di venerdì il, 63 anni, fondatore dell’associazione ’Punti di vista’. Appassionato di arte e architettura, oltre che di immagini,ha lavorato attivamente, soprattutto negli anni ’80 e ’90, diventando un nome di riferimento nell’ambito della fotografia. Questo fino a circa 15 anni fa, quando un’emorragia celebrale da angioma gli ha minato la vista e lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle. Il ritiro dalla scena lavorativa ha coinciso con la chiusura della galleria con funzione anche di negozio posizionata quasi di fronte all’attuale sede del Commissariato di Lugo e anche dell’associazione da lui guidata e gestita e tramite la quale organizzava spesso iniziative dedicate in particolare al mondo delle immagini visive.

