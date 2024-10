Ilfoglio.it - Zelensky e il falso quotidiano diffuso dai nemici dell’occidente

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Al direttore - In un salotto televisivo serale viene intervistato Tomasz Sikorski, il ministro degli Esteri polacco. Spiega perché è giusto e necessario difendere l’Ucraina. Chiamato in studio a commentare l’intervista (registrata), il direttore di unla definisce “agghiacciante”. Perché il ministro non aveva mai pronunciato la parola “negoziato”, unica alternativa per un paese ormai agonizzante. E’ lo stesso direttore che il 23 febbraio 2022 postava questo memorabile tuìt: “L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo)”. Da allora questo direttore medium, coadiuvato dal generale paragnosta Fabio Mini e dal sociologo sensitivo Alessandro Orsini, ci ha spiegato ogni settimana, per centoquaranta settimane, cheè virtualmente un cadavere che cammina.