WWE: I Motor City Machine Guns vincono i titoli tag team al primo tentativo, grazie a Jey Uso (Di sabato 26 ottobre 2024) Doppia vittoria per Shelley e Sabin a SmackDown I Motor City Machine Guns hanno disputato il loro secondo e terzo match a SmackDown venerdì dal Barclays Center di Brooklyn, con Alex Shelley e Chris Sabin che hanno concluso la serata come nuovi WWE Tag team Champions. I MCMG hanno inizialmente sconfitto i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) diventando primi sfidanti. La sfida della Bloodline Dopo la vittoria, la Bloodline è scesa sul ring per confrontarsi con Shelley e Sabin. Solo Sikoa ha dato loro il benvenuto a SmackDown dopo aver preteso che il pubblico di Brooklyn lo riconoscesse. Sabin ha dichiarato di essere pronti a conquistare il titolo in qualsiasi momento e luogo, e Sikoa ha offerto un match immediato. Il General Manager Nick Aldis ha ufficializzato l’incontro dopo che i MCMG hanno sottolineato l’importanza di quei titoli. Zonawrestling.net - WWE: I Motor City Machine Guns vincono i titoli tag team al primo tentativo, grazie a Jey Uso Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Doppia vittoria per Shelley e Sabin a SmackDown Ihanno disputato il loro secondo e terzo match a SmackDown venerdì dal Barclays Center di Brooklyn, con Alex Shelley e Chris Sabin che hanno concluso la serata come nuovi WWE TagChampions. I MCMG hanno inizialmente sconfitto i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) diventando primi sfidanti. La sfida della Bloodline Dopo la vittoria, la Bloodline è scesa sul ring per confrontarsi con Shelley e Sabin. Solo Sikoa ha dato loro il benvenuto a SmackDown dopo aver preteso che il pubblico di Brooklyn lo riconoscesse. Sabin ha dichiarato di essere pronti a conquistare il titolo in qualsiasi momento e luogo, e Sikoa ha offerto un match immediato. Il General Manager Nick Aldis ha ufficializzato l’incontro dopo che i MCMG hanno sottolineato l’importanza di quei

