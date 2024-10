Sport.quotidiano.net - Virtus batte la Vanoli 69-74 e vede la vetta

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cremona, 26 ottobre 2024 - Lapassa al PalaRadindo 69-74 laCremona e per una notte si prende la testa della classifica, condivisa adesso con Trento. Dopo le fatiche di Eurolega e la vittoria col Partizan, la formazione di Luca Banchi non incanta ma gioca una sfida solida, volitiva e decisa in un finale dove i bianconeri trovano sostanza e qualità. Dopo un primo tempo a rincorrere gli avversari, latrova la forza per cambiare l’inerzia della sfida nella terza frazione di gioco, dove è la difesa di Diouf e compagni a fare la differenza.