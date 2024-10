Ultimo fine settimana di Ottobre: gli eventi da non perdere il provincia di Latina (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Ultimo fine settimana di Ottobre è alle porte e, come sempre, la provincia di Latina offre una vasta gamma di eventi e attività per tutti i gusti. Se ancora non avete deciso cosa fare ma avete voglia di vivere momenti di svago e divertimento, eccovi alcune idee da considerare. Tradizioni e Sapori d’Autunno: Sagre e Manifestazioni L’autunno porta con sé il profumo delle castagne e in questo weekend ci sono numerose occasioni per assaporare i prodotti tipici della stagione. A Norma si celebra la 55° Sagra delle Castagne, mentre a Rocca Massima è tempo di Sagra dei Marroni. Anche Maenza non manca di partecipare alle celebrazioni autunnali con la sua Festa della Castagna e dell’Olio d’Oliva. Per chi preferisce i vini, Formia ospiterà l’evento “Le Vie di Bacco”, una giornata dedicata alla degustazione di vini locali e prodotti tipici. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L’diè alle porte e, come sempre, ladioffre una vasta gamma die attività per tutti i gusti. Se ancora non avete deciso cosa fare ma avete voglia di vivere momenti di svago e divertimento, eccovi alcune idee da considerare. Tradizioni e Sapori d’Autunno: Sagre e Manifestazioni L’autunno porta con sé il profumo delle castagne e in questo weekend ci sono numerose occasioni per assaporare i prodotti tipici della stagione. A Norma si celebra la 55° Sagra delle Castagne, mentre a Rocca Massima è tempo di Sagra dei Marroni. Anche Maenza non manca di partecipare alle celebrazioni autunnali con la sua Festa della Castagna e dell’Olio d’Oliva. Per chi preferisce i vini, Formia ospiterà l’evento “Le Vie di Bacco”, una giornata dedicata alla degustazione di vini locali e prodotti tipici.

