Ultimissime dal campo Da valutare la disponibilità di Di Paola In attacco tutto ruota intorno a Galligani

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con appena tre giorni a disposizione, la Robur continua nella preparazione alla partita di domenica al Franchi con la Sangiovannese. Il momento è delicato: dopo la sconfitta nel derby con il Livorno e il pareggio conquistato, ma con tantissima sofferenza, a Poggibonsi mercoledì sera, i bianconeri devono centrare subito il pronto riscatto, per ritrovare serenità e per rimanere attaccati ai labronici che stanno tentando già la fuga. Se i prossimi avversari arriveranno al Rastrello per conquistare il primo risultato utile esterno della stagione, la situazione, in casa Robur, non è delle migliori: agli indisponibili Giannetti, Di Gianni, Tirelli e Candido si è aggiunto Fort. Il difensore si è lussato una spalla a pochi minuti dal fischio di inizio di Poggibonsi-Siena e dovrà sostenere a breve ulteriori accertamenti che stabiliranno i tempi di recupero.