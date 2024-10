‘Tutto Sposi’ inaugura la Fashion Week alla Mostra d’Oltremare

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dagli abiti degli stilisti per il giorno delle nozze nel 2025 alle nuove mete per i viaggi di nozze, dalle bomboniere all’arte della spontaneità che ha invaso i fotografi. E’ un’offerta a 360 gradi quella di Tutto Sposi che da oggi ha apertodi Napoli la 35ma edizione della fiera ormai tradizionale per tutte le coppie che si avviano verso il matrimonio. Una grande offerta da cui scegliere e ispirarsi nei 60 stand di Tutto Sposi che andrà avanti fino a lunedì sera. Tanti gli stand degli abiti da sposa ma anche di stilisti che propongono gli abiti per lo sposo, che sempre più punta a un abito indimenticabile anche per lui insieme al fascino della moglie.