Ilfattoquotidiano.it - Turni di notte e nei festivi e riposi mancati: sei medici dovranno essere risarciti dall’Asl del Molise con 300mila euro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Tribunale del Lavoro di Larino ha condannato l’Azienda sanitaria regionale del(Asrem) a versare circaa seidell’ospedale San Timoteo di Termoli, per la mancata concessione dicompensativi a seguito deidi pronta disponibilità. I, assistiti dall’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti, dopo aver prestato servizio in modalità notturna e festiva tra maggio 2018 e maggio 2023. L’avvocato Damiano in una nota spiega: “Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato servizio di pronta disponibilità notturna e festiva cosiddetta attiva, ossia con effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, nei giorni indicati nei relativi estratti del cartellino marcatempo, i quali sono prove documentali riconducibili allo stesso datore di lavoro”.