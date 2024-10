Trump in ritardo di tre ore al comizio in Michigan (Di sabato 26 ottobre 2024) Donald Trump è in ritardo di tre ore per il suo comizio in Michigan a causa della registrazione di una puntata del podcast con Joe Rogan, il più ascoltato negli Stati Uniti. Figura controversa e con un passato di estrema destra, il comico e presentatore era un aperto no vax durante il Covid tanto da suscitare una protesta contro Spotify, che ospitava il suo podcast, con figure come Neil Young e Joni Mitchell che decisero di abbandonare la piattaforma. Con il tycoon ha avuto un rapporto complicato e in passato aveva dichiarato che non l'avrebbe mai intervistato. Quotidiano.net - Trump in ritardo di tre ore al comizio in Michigan Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Donaldè indi tre ore per il suoina causa della registrazione di una puntata del podcast con Joe Rogan, il più ascoltato negli Stati Uniti. Figura controversa e con un passato di estrema destra, il comico e presentatore era un aperto no vax durante il Covid tanto da suscitare una protesta contro Spotify, che ospitava il suo podcast, con figure come Neil Young e Joni Mitchell che decisero di abbandonare la piattaforma. Con il tycoon ha avuto un rapporto complicato e in passato aveva dichiarato che non l'avrebbe mai intervistato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musk : ritardo intervista a Trump per massiccio cyberattacco a X - Un massiccio cyberattacco a X ha causato il ritardo dell'intervista di Elon Musk a Donald Trump. Lo ha detto lo stesso imprenditore proprietario del social network. "Scusate per il ritardo. Questo massiccio attacco mostra che c'è molta opposizione a ... (Quotidiano.net)

Diretta Trump-Musk in ritardo per problemi tecnici - il patron di X : "Attacco per non farlo parlare" - (Agenzia Vista) Usa, 13 agosto 2024 "Questo attacco mostra quanta contrarierà c'è nel far sentire alla gente cosa il presidente Trump ha da dire". Lo ha detto Elon Musk in apertura di conversazione su X con Donald Trump. La diretta è iniziata in ... (Iltempo.it)

Diretta Trump-Musk in ritardo per problemi tecnici - il patron di X : "Attacco per non farlo parlare" - (Agenzia Vista) Usa, 13 agosto 2024 "Questo attacco mostra quanta contrarierà c'è nel far sentire alla gente cosa il presidente Trump ha da dire". Lo ha detto Elon Musk in apertura di conversazione su X con Donald Trump. La diretta è iniziata in ... (Liberoquotidiano.it)