Gaeta.it - Tribunale di Larino condanna Asrem a risarcire medici per violazione dei diritti lavorativi

(Di sabato 26 ottobre 2024) In una sentenza che fa discutere, il Giudice del Lavoro deldi, in provincia di Campobasso, ha obbligato l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise aseidell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli per un ammontare complessivo di circa 300 mila euro. I professionisti della salute, assistiti dall'avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, hanno intentato azioni legali a causa della mancanza di riposi dovuti a turni di pronta disponibilità che l'ha imposto tra maggio 2018 e maggio 2023. Questo caso mette in luce le problematiche legate aidei lavoratori nel settore sanitario e suscita interrogativi sul rispetto delle normative sul lavoro. I dettagli della causa e il ruolo deiNel ricorso presentato, gli schemi di lavoro attuati daisono stati oggetto di attenta analisi.