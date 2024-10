Torta di mele friabile | La preparo senza burro e senza olio ti dico come faccio!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non uso né, né, eppure questadiè morbida eal contempo! Laquanto ho poco tempo a disposizione, ma tanta voglia di portare in tavola un dolce sano e goloso! Il segreto della riuscita di questa ricetta è racchiuso nel primissimo passaggio, quello fondamentale. Ho imparato con l’esperienza che se voglio ottenere un risultato davvero straordinario devo montare le uova e lo zucchero un po’ più a lungo prima di inserire gli altri ingredienti. Inizio a lavorarle da sole con un pizzico di sale e le fruste elettriche al minimo. Poi alzo la velocità pian piano, e verso lo zucchero poco a poco, mai tutto in una volta. Vi assicuro che nel giro di una decina di minuti il composto si gonfia a dismisura, triplica il suo volume, diventa chiarissimo quasii bianchi montati. Solo allora procedo con l’incorporare il resto.