Tadej Pogacar, la figlia del cugino è scomparsa da tre anni: il racconto di Petar e Julija

(Di sabato 26 ottobre 2024)si è reso protagonista di una stagione da urlo, caratterizzata dalla doppietta Giro d’Italia-Tour de France (con annessa affermazione in sei tappe in entrambe le occasioni), dal trionfo ai Mondiali e da due sigilli nelle Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia). Il fuoriclasse sloveno, capace di imporsi in ben 25 gare durante questa annata agonistica e numero 1 incontrastato del ranking UCI, sta però vivendo un dramma familiare da ormai tre: ladi suoil 3 novembre 2021 e figura negli elenchi dell’Interpol.aveva fatto un appello sui social nel 2022, sperando di poter ritrovare questa ragazza di 13. Secondo suodietro allaci sarebbe Melisa Smrekar (precedentemente nota come Natasa Brumen), la madre della ragazzina che, a suo dire, si sarebbe unita a una setta.