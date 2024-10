Subito Brignone a Soelden, suo il primo gigante stagionale (Di sabato 26 ottobre 2024) Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo, sul podio anche Robinson e Scheib Soelden (AUSTRIA) - Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone si è infatti imposta nella prima gara della nuova stagione, lo slalom gigante di Soelden: terza al termine della Ilgiornaleditalia.it - Subito Brignone a Soelden, suo il primo gigante stagionale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo, sul podio anche Robinson e Scheib(AUSTRIA) - Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federicasi è infatti imposta nella prima gara della nuova stagione, lo slalomdi: terza al termine della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria a Soelden? Arriva il primo assegno dell’anno - Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il primo successo stagionale, iniziando nel miglior modo possibile ... (Oasport.it)

Federica Brignone delizia subito e trionfa nel gigante di Soelden! Shiffrin fuori dal podio - Bassino arretra - Semplicemente un capolavoro. Non ci sono altri modi per descrivere quello che ha fatto Federica Brignone nella seconda manche del gigante di Soelden (Austria). La valdostana centra la ventottesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, salendo ... (Oasport.it)

Ordine d’arrivo gigante femminile Soelden 2024 : classifica e distacchi. Brignone trionfa - Shiffrin giù dal podio - Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana aveva chiuso la prima manche al terzo posto, poi nella seconda si è resa protagonista di una stupenda ... (Oasport.it)

Sci - Brignone show in Coppa del Mondo : vince il Gigante d’apertura a Soelden - (Adnkronos) – Grandissima Federica Brignone, che vince il gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L'azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in ... (Webmagazine24.it)