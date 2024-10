Thesocialpost.it - Sestu, muore guardia giurata di 27 anni schiacciata da un cancello

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una tragica fatalità sul lavoro ha portato alla scomparsa di un giovane vigilante di 27, Nicolò Meloni, schiacciato da unpesante durante il suo turno di controllo presso un’azienda situata lungo la ex strada statale 131, nel territorio di. Nonostante il tempestivo allarme dato dal collega di Meloni, all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118, per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare.Leggi anche: Alassio, incidente moto-auto: morto 22enne Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso e coinvolgono sia i carabinieri che il personale dello Spresal. Sembra trattarsi di un tragico incidente avvenuto durante la fase di apertura delprincipale dell’azienda Tecnosolution, dove Meloni stava effettuando una verifica.