Serie B 2024/25, il Palermo torna a vincere: Reggiana battuta 2-0 al ‘Barbera’ (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo aver collezionato un punto in due partite, il Palermo torna a vincere e lo fa al ‘Barbera’ con il risultato di 2-0 contro la Reggiana nella decima giornata di Serie B. Gomes apre le marcature al 15?, ed è Henry a raddoppiare al 26?. La squadra rosanero sale a quota 15 punti in classifica, come la Juve Stabia che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Cosenza: Maistro sblocca il risultato al 16?, al 39? è Ricciardi a pareggiare. Successo casalingo della Cremonese che batte 2-1 la Salernitana con le reti di Collocolo (20?) e Bonazzoli (45?). Inutile il gol di Ferrari al 55?. Vince anche il Cesena che batte il Brescia 2-0: decisiva una doppietta di Shpendi su rigore al 15? e al 53?. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo aver collezionato un punto in due partite, ile lo fa alcon il risultato di 2-0 contro lanella decima giornata diB. Gomes apre le marcature al 15?, ed è Henry a raddoppiare al 26?. La squadra rosanero sale a quota 15 punti in classifica, come la Juve Stabia che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Cosenza: Maistro sblocca il risultato al 16?, al 39? è Ricciardi a pareggiare. Successo casalingo della Cremonese che batte 2-1 la Salernitana con le reti di Collocolo (20?) e Bonazzoli (45?). Inutile il gol di Ferrari al 55?. Vince anche il Cesena che batte il Brescia 2-0: decisiva una doppietta di Shpendi su rigore al 15? e al 53?.

