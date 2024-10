Gaeta.it - Scoperta a Ercolano: famiglia smascherata per spaccio di droga, arresti e perquisizioni in corso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti continua a mostrare risultati significativi in Campania, con recenti operazioni portate a termine dai Carabinieri. La Tenenza diha inferto un duro colpo a una rete diattiva nella zona, coinvolgendo un’interain un’operazione che ha rivelato il mondo dell’illegalità nascosto dietro le mura domestiche. Ladella piazza diè stata facilitata dall’attività di controllo e dal monitoraggio delle attività sospette, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella protezione della comunità . L’intervento dei Carabinieri e l’allerta in codice I Carabinieri della Tenenza di, sempre vigili nella loro missione di contrasto allodi, sono stati attirati dall’elevato numero di persone che entravano ed uscivano da un palazzo in via Trentola.