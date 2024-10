Anteprima24.it - San Tammaro, l’Amministrazione incontra i cittadini: Il bilancio dell’ultimo anno e i progetti per il futuro

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti Nella cornice del cineforum “De Curtis”, in via Nazionale Appia a San, ieri (25 ottobre 2024) si è svolto il terzo appuntamento dell’iniziativa “”. Un appuntamento fortemente voluto dalguidata dal sindaco Vincenzo D’Angelo in quanto fermamente convinta che il continuo confronto con ie la trasparenza amministrativa siano le basi per il cambiamento necessario per portare Sannel. Il primo a prendere la parola è stato il vicesindaco Giuseppe Fierro che ha promesso aiche si impegnerà a riaprire quanto prima l’isola ecologica e a rimettere in funzione i pannelli solari sulla casa comunale. Ha invitato alla prevenzione oncologica perché è ancora troppo alto il numero delle donne colpite da tumore al seno.