Rugby i galletti del Romagna Rfc scendono in campo contro il Livorno

Dopo la bella prova con L'Aquila Rugby, il Romagna Rfc è atteso da un altro impegno casalingo per il terzo turno di campionato di serie A. Domenica, alle 14.30, i galletti scendono in campo contro il Livorno, per un confronto delicato con una squadra esperta e ben attrezzata, che nella scorsa

Rugby - il cammino dei galletti in Serie A : si parte il 13 ottobre con la trasferta a Napoli - La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il calendario della Serie A Maschile 2024-25, a partire da questa stagione articolata in 4 gironi, uno meritocratico e tre territoriali. Il campionato prenderà il via il 13 ottobre e il Romagna RFC, ... (Today.it)