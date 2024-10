Sport.quotidiano.net - Robur, Cavallari scaccia subito la crisi: "Siamo tutti uniti e la squadra è forte"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Laè chiamata a rialzarela testa, dopo il ko nel derby con il Livorno e l’opaca prestazione di Poggibonsi. Nervi saldi: "Nonin", dice il pilastro della difesa bianconera Daniele(a sinistra nella foto). Come state affrontando il momento? Gli obiettivi sono sempre gli stessi? "Fin dall’inizio abbiamo sempre dato il massimo in ogni partita. Sappiamo di essere unae un gruppo unito. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo, ogni volta, per i tre punti, ma non sempre posvincere. Nell’arco di una stagione possono esserci momenti meno belli, l’importante è andare avantiinsieme, i risultati arriveranno, anzi, torneranno". Cosa è successo nelle ultime due giornate? "Contro il Livorno la prestazione è stata buona, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, alla fine abbiamo preso gol su palla inattiva e su rigore.