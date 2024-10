Rifacimento strade, i consiglieri di FI: "Colata di bitume per coprire il nulla cosmico" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Una Colata di bitume sull’asfalto, posata senza prima effettuare la manutenzione ordinaria, non basti a coprire dieci anni di nulla cosmico”. Ad affermarlo a proposito del progetto 'Strada facendo' dell'amministrazione sono i consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia Reggiotoday.it - Rifacimento strade, i consiglieri di FI: "Colata di bitume per coprire il nulla cosmico" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Unadisull’asfalto, posata senza prima effettuare la manutenzione ordinaria, non basti adieci anni di”. Ad affermarlo a proposito del progetto 'Strada facendo' dell'amministrazione sono idi Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia

