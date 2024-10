Calciomercato.it - Rabbia per Di Lorenzo, Milan-Napoli è già iniziata: “Campionato falsato”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Diprotagonista, nel bene e nel male, della sfida-Lecce vinta dalla squadra di Conte proprio grazie al gol del suo capitano Giovanni Diè in tendenza su X non solo perché con un suo gol ha deciso la sfida trae Lecce, lanciando gli azzurri a +5 sull’Inter nonché a +6 sulla Juventus e addirittura a +8 sulper Diè già: “” (LaPresse) – calciomercato.itProprio i tifosi rossoneri sono quelli che hanno dato una forte mano a far andare in tendenza il capitano azzurro. Sono tantissimi i tweet che evidenziano il mancato rosso al difensore, per il fallo a Rebic – da ammonito – nel finale della gara disputatasi al ‘Maradona’. L’espulsione, sacrosanta anche per il moviolista di Dazn Marelli, avrebbe impedito a Didi giocare il big match colin programma martedì sera al ‘Meazza’.