Liberoquotidiano.it - Putin parla con Guterres, occhio al gesto di Lavrov: gesto disgustoso in mondovisione | Video

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grosso imbarazzo per l'incontro tra Vladimire il segretario generale dell'Onu Antonioal vertice dei Brics a Kazan, in Russia. Non solo, però, per il saluto affettuoso tra il capo di Mosca e quello delle Nazioni Unite, che si è quasi inchinato al cospetto dello Zar padrone di casa scatenando l'indignazione dell'Ucraina e di molti commentatori occidentali. Sui social sta infatti spopolando ildiventato virale nel giro di pochi minuti di Sergey, storico braccio destro die ministro degli Esteri di Mosca, seduto alle spalle del presidente. Mentresi "ispeziona" il naso con un dito in, per poi esaminare il contenuto della "estrazione". "impegnato a pulirsi il naso mentre il suo padrone. La diplomazia russa al suo meglio!", ironizza uno dei profili di X che per primi hanno rilanciato il filmato.