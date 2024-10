Piacenza: 13enne precipita da un palazzo e muore. Fidanzato indagato per omicidio. La sorella: “L’ha buttata giù lui” (Di sabato 26 ottobre 2024) Un quindicenne è indagato per omicidio volontario dopo la morte della fidanzata, 13enne, morta dopo essere precipitata da un palazzo. L'autopsia è fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna. L'incarico sarà affidato al medico legale Giovanni Cecchetto. Il 15enne che era con lei e che ieri è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. Il giovane è difeso dall'avvocato Ettore Maini, mentre la madre della giovane dall'avvocata Lorenza Dordoni L'articolo Piacenza: 13enne precipita da un palazzo e muore. Fidanzato indagato per omicidio. La sorella: “L’ha buttata giù lui” proviene da Firenze Post. .com - Piacenza: 13enne precipita da un palazzo e muore. Fidanzato indagato per omicidio. La sorella: “L’ha buttata giù lui” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Un quindicenne èpervolontario dopo la morte della fidanzata,, morta dopo essereta da un. L'autopsia è fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna. L'incarico sarà affidato al medico legale Giovanni Cecchetto. Il 15enne che era con lei e che ieri è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. Il giovane è difeso dall'avvocato Ettore Maini, mentre la madre della giovane dall'avvocata Lorenza Dordoni L'articoloda unper. La: “giù lui” proviene da Firenze Post.

