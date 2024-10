.com - Pagamento Pensioni novembre 2024: date e novità per poste e banca

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’INPS ha comunicato leufficiali per l’erogazione delledi, con un sistema didifferenziato in base all’istituto di credito scelto dai beneficiari. L’ente previdenziale ha già provveduto all’invio degli SMS informativi ai pensionati, consentendo loro di verificare gli importi e consultare il cedolino attraverso i servizi digitali. Calendario pagamentidifferenziate pere Banche Il calendario dei pagamenti perprevede duedistinte: i titolari di conti pressoItaliane riceveranno l’accredito sabato 2, mentre per i correntistiri ilsarà effettuato lunedì 4. Questa differenziazione è dovuta al fatto che gli istitutiri non effettuano pagamenti durante il fine settimana.