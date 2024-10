Opposizione in Georgia rigetta i risultati, 'falsificati' (Di sabato 26 ottobre 2024) I partiti di Opposizione filo-occidentali della Georgia hanno respinto come fraudolenti i risultati elettorali che indicavano la vittoria del partito al governo. "Non riconosciamo i risultati falsificati di queste elezioni rubate", ha detto la leader dell'Unm Tina Bokuchava, mentre la leader del partito Akhali, Nika Gvaramia, ha accusato il partito al potere Sogno Georgiano di "usurpazione del potere e colpo di Stato costituzionale". Quotidiano.net - Opposizione in Georgia rigetta i risultati, 'falsificati' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) I partiti difilo-occidentali dellahanno respinto come fraudolenti ielettorali che indicavano la vittoria del partito al governo. "Non riconosciamo idi queste elezioni rubate", ha detto la leader dell'Unm Tina Bokuchava, mentre la leader del partito Akhali, Nika Gvaramia, ha accusato il partito al potere Sognono di "usurpazione del potere e colpo di Stato costituzionale".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Opposizione in Georgia rigetta i risultati, 'falsificati' - I partiti di opposizione filo-occidentali della Georgia hanno respinto come fraudolenti i risultati elettorali che indicavano la vittoria del partito al governo. (ANSA) ... (ansa.it)

Caos in Georgia, governo e filo-Ue rivendicano la vittoria - Lo scontro tra l'opposizione filo-europeista e il governo accusato di volere un riavvicinamento alla Russia continua in Georgia anche dopo le elezioni parlamentari. (ansa.it)

Rischia di frenare i BRICS il tradimento di Lula, passato da oppositore dell’ingerenza USA in America Latina a suo fedele interprete (F. Casari) - Il vertice dei BRICS tenutosi nella città russa di Kazan ha segnato un sostanziale avanzamento nel consolidamento dei meccanismi operativi che consentiranno di abbandonare sempre più il Dollaro nelle ... (farodiroma.it)

Elezioni Georgia, caos totale sul voto: tutti rivendicano la vittoria. Timori sul futuro nell'Ue - È in testa il partito di governo Sogno georgiano nelle elezioni parlamentari in Georgia, ritenute cruciali per il futuro del Paese ... (iltempo.it)