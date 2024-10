"Non sono qui come una celebrità, ma come madre": Beyoncé sta con Kamala (Di sabato 26 ottobre 2024) "Non sono qui come una celebrità, non sono qui come un politico. sono qui come madre". Queste le parole di Beyoncé durante il comizio a Houston, città natale della popstar, per la campagna presidenziale della candidata democratica Kamala Harris. "Immaginate le nostre figlie che crescono vedendo ciò che è possibile, senza limiti", ha continuato. "Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi". Alla fine, Beyoncé, accompagnata dalla sua compagna nelle Destiny's Child Kelly Rowland, ha presentato Harris mentre saliva sul palco. Liberoquotidiano.it - "Non sono qui come una celebrità, ma come madre": Beyoncé sta con Kamala Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Nonquiuna, nonquiun politico.qui". Queste le parole didurante il comizio a Houston, città natale della popstar, per la campagna presidenziale della candidata democraticaHarris. "Immaginate le nostre figlie che crescono vedendo ciò che è possibile, senza limiti", ha continuato. "Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi". Alla fine,, accompagnata dalla sua compagna nelle Destiny's Child Kelly Rowland, ha presentato Harris mentre saliva sul palco.

