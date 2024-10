Spazionapoli.it - Napoli vigile sul mercato: “Conte lo segue”, ostacolo Real Madrid

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo obiettivo diper il: arriva direttamente dalla Spagna, ma occhio all’che può soffiarlo agli azzurri Ilnon perde di vista i suoi obiettivi dia campionato in corso. Gli scout lavorano già per la prossima stagione, perché Antoniosta dando un’impronta chiara alla sua squadra e alla sua idea di gioco. Partiti con una difesa a 3, il tecnico ha rivisto il modulo con l’inserimento di McTominay a centrocampo. Ora si parte con una difesa a quattro, che in fase di non possesso diventa esplicitamente una difesa a cinque, con Politano che si abbassa fino a diventare un quinto di difesa. E Kvaratskhelia dall’altra parte si abbassa parecchio per dare manforte a centrocampo. In ogni caso, ilsta valutando alcuni profili per la corsia esterna mancina in vista della prossima stagione.