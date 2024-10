Justcalcio.com - Mousinho lamenta la sconfitta “deludente” dello Sheffield Wednesday

(Di sabato 26 ottobre 2024) Breaking: Johnè rimasto sconvolto e deluso dalla sua squadra del Portsmouth che è rimasta ultima in classifica dopo laper 2-1 contro lomercoledì di venerdì. Connor Ogilvie ha portato al Portsmouth un meritato vantaggio un minuto prima dell’intervallo dopo che un calcio d’angolo ha trovato il difensore smarcato sul secondo palo per sparare a casa. Maha risposto con forza dopo l’intervallo, pareggiando con Josh Windass che ha concluso da distanza ravvicinata dopo l’intelligente atterramento di Michael Smith. Smith ha poi siglato la vittoria in modo sorprendente al 70?, lanciando un dolce tiro di prima volta da fuori area all’incrocio dei pali contro la sua ex squadra.