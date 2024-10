Anteprima24.it - Missione punitiva contro detenuto, trasferiti responsabili

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVersa in gravi condizioni ed è in pericolo di vita il25enne vittima di unaorganizzata da altri carcerati nel carcere di Avellino. A renderlo noto è il sindacato di polizia penitenziaria Uspp il quale fa anche sapere che idel raid che ha visto anche l’aggressione di due agenti. “Dopo le reiterate denunce del Sindacato – sottolineano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, dell’Uspp – arriva il Gom ad Avellino per ripristinare l’ordine e la sicurezza interne a seguito dell’ultimo violento pestaggio del25enne napoletano ancora in gravi condizioni in rianimazione presso l’ospedale Moscati di Avellino ad opera di altri reclusi. Ricordiamo che per compiere detta spedizionesono stati sequestrati due colleghi. Scenari da carceri sudamericane dove si fronteggiano diverse bande contrapposte”.