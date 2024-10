Iltempo.it - Meteo weekend, dove insiste la pioggia. Sottocorona: quando scompare tutto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una settimana in cui "può succedere", a eccezione di un arrivo del freddo intenso. Le previsionidi Paolo, per Omnibus su La7, indicano una giornata, sabato 26 ottobre, caratterizzata da tempo incerto e qualche possibileal sud, al centro e al Nordest. "Ma sicuramente non maltempo. Qualchein più in Sardegna e poi Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta", spiega ilrologo. Questo a causa della a perturbazione atlantica che riesce a infiltrarsi sul nord ovest con "fenomeni localmente intensi". Domenica 27 ottobre la perturbazione avanza "nella parte meridionale, a prendere corsi che in Sardegna, ma non avanza molto nella zona settentrionalerispetto alla giornata di oggi forse c'è qualche fenomeno", spiega. Precipitazioni sono attese sulla Liguria di Ponente e sulle zone alpine del Piemonte.