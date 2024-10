Medioriente, esperti: “Portata attacco Israele a Iran frutto compromesso con Usa” (Di sabato 26 ottobre 2024) La Presse ha analizzato con alcuni esperti l’attacco effettuato nella notte da Israele sull’Iran come rappresaglia al raid effettuato da Teheran lo scorso 1 ottobre. Tricarico: ” attacco Israele frutto compromesso al ribasso con Usa” L’attacco effettuato nella notte da Israele nei confronti dell’Iran “è il frutto di un compromesso al ribasso dopo le sollecitazioni degli Stati Uniti che hanno svolto un robusto lavoro di sfrondamento delle mire di reazione israeliane dopo l’attacco subito l’1 ottobre”, ha detto il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ed ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. “Poi – ha aggiunto – evidentemente c’è stata anche una valutazione interna da parte di Israele sulla proporzionalità e sulle conseguenze”. Lapresse.it - Medioriente, esperti: “Portata attacco Israele a Iran frutto compromesso con Usa” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Presse ha analizzato con alcunil’effettuato nella notte dasull’come rappresaglia al raid effettuato da Teheran lo scorso 1 ottobre. Tricarico: ”al ribasso con Usa” L’effettuato nella notte danei confronti dell’“è ildi unal ribasso dopo le sollecitazioni degli Stati Uniti che hanno svolto un robusto lavoro di sfrondamento delle mire di reazione israeliane dopo l’subito l’1 ottobre”, ha detto il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ed ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. “Poi – ha aggiunto – evidentemente c’è stata anche una valutazione interna da parte disulla proporzionalità e sulle conseguenze”.

