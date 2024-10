‘Mare Fuori’, dalla serie tv al teatro Comunale (Di sabato 26 ottobre 2024) Modena, 26 ottobre 2024 – C’è molta attesa per il musical ‘Mare Fuori’, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, che andrà in scena, prima data del nuovo tour, stasera alle 20 e domani alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena. Dopo il grande successo e 100mila spettatori nei maggiori teatri italiani, riparte dunque la nuova stagione: sul palco si vedranno alcuni tra i volti più amati della serie tv fra cui Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino). Scritto dallo stesso Siani insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, lo spettacolo è ambientato all’interno dell’istituto di detenzione minorile Nisida, un mondo a parte dove ‘ragazzi interrotti’ riflettono sul loro passato e sul loro destino. Ilrestodelcarlino.it - ‘Mare Fuori’, dalla serie tv al teatro Comunale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Modena, 26 ottobre 2024 – C’è molta attesa per il musical, trasposizione teatrale della fortunataRai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, che andrà in scena, prima data del nuovo tour, stasera alle 20 e domani alle 17.30 alPavarotti-Freni di Modena. Dopo il grande successo e 100mila spettatori nei maggiori teatri italiani, riparte dunque la nuova stagione: sul palco si vedranno alcuni tra i volti più amati dellatv fra cui Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino). Scritto dallo stesso Siani insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, lo spettacolo è ambientato all’interno dell’istituto di detenzione minorile Nisida, un mondo a parte dove ‘ragazzi interrotti’ riflettono sul loro passato e sul loro destino.

