Manicone | Lautaro Martinez ha tutto per vincere il pallone d’oro

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ex calciatore dell’Inter, e ora allenatore, Antonioha espresso il suo punto di vista sull’inizio di stagione dei nerazzurri e sulle ambizioni diin vista del. LA STAGIONE – L’ex calciatore dell’Inter Antonioha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui si è pronunciato sull’inizio di annata dei nerazzurri e sul grande obiettivo personale di. Secondo l’allenatore italiano il tecnico Simone Inzaghi sta gestendo nel modo giusto la squadra in vista dei tanti impegni da affrontare: «L’Inter come le altre big, sa che per fare una stagione di alto livello bisogna avere 22-24 giocatori quasi dello stesso tenore, anche se poi è normale che 2-3 emergano. Una volta gioca uno, una volta l’altro. Inzaghi li fa ruotare, i giocatori lo sanno che giocheranno tutti e si sentono coinvolti».