Maltempo, nuova ondata colpisce 5 Regioni: disperso un uomo a Genova (Di sabato 26 ottobre 2024) Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, sono queste le Regione che tra oggi e domani dovranno fare i conti con le conseguenze del Maltempo. Fenomeni intensi e costanti potrebbero causare ingenti danni, soprattutto in Liguria, dove tra domani e lunedì sono previste le elezioni Regionali L'articolo Maltempo, nuova ondata colpisce 5 Regioni: disperso un uomo a Genova proviene da Il Difforme.

Maltempo in Liguria : emergenza e dispersi a Arenzano mentre gli elettori si preparano alle regionali - Facebook WhatsApp Twitter Le forti piogge e le condizioni meteorologiche avverse stanno mettendo in ginocchio il territorio ligure, dove i danni materiali si sommano a situazioni di grave preoccupazione. La regione affronta una crisi che ... (Gaeta.it)

Maltempo al Centro-Nord - il Pisano è sott'acqua : un disperso in Liguria - Nel giro di una settimana la Toscana è finita nuovamente sott'acqua, colpito questa volta soprattutto il Pisano : torrenti e fossi esondati la notte scorsa e 15 persone recuperate dai vigili del fuoco dai tetti delle auto. Coinvolti i territori di ... (Gazzettadelsud.it)

Maltempo in Liguria - uomo disperso ad Arenzano. La moglie : “Mi ha telefonato - ma ora non risponde più” - L'auto sulla quale viaggiava l'uomo è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Ricerche in corso.Continua a leggere (Fanpage.it)

Maltempo in Liguria : un disperso ad Arenzano - ricerche in corso - Genova, 26 ottobre 2024 – Il maltempo continua a flagellare il Nord Italia. I vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un uomo disperso ad Arenzano, nella Città metropolitana di Genova. A dare l'allarme è stata la moglie, che non è ... (Quotidiano.net)