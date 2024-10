Malore durante un'escursione in montagna: muore 60enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Tragedia nel pomeriggio a Picinisco, nella frazione di Prato di Mezzo. Un uomo di sessant’anni, residente a Rocca di Papa, è stato stroncato da un improvviso Malore mentre percorreva un sentiero agile, a 1.900 metri di quota.Inutile il massaggio cardiaco praticato da un medico presente che ha Frosinonetoday.it - Malore durante un'escursione in montagna: muore 60enne Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tragedia nel pomeriggio a Picinisco, nella frazione di Prato di Mezzo. Un uomo di sessant’anni, residente a Rocca di Papa, è stato stroncato da un improvvisomentre percorreva un sentiero agile, a 1.900 metri di quota.Inutile il massaggio cardiaco praticato da un medico presente che ha

