Lutto nel mondo dello spettacolo: addio al cantautore Mario Fabiani (Di sabato 26 ottobre 2024) Cagliari – Il mondo dello spettacolo è in Lutto per la scomparsa del celebre cantautore Mario Fabiani, spentosi all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Fabiani, nato a Cagliari nel 1955 come Mario Macciocco, scelse il suo cognome d’arte da un elenco telefonico, marchiando con quel nome una carriera artistica di successo.Leggi anche: Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” La sua ascesa cominciò negli anni Settanta, quando si fece conoscere come membro del gruppo “Il Giocattolo”. Il vero trionfo, però, arrivò all’inizio degli anni Ottanta con il brano “Stella Stella”, che lo consacrò tra i protagonisti della musica italiana e gli valse il secondo posto al prestigioso Festivalbar. Thesocialpost.it - Lutto nel mondo dello spettacolo: addio al cantautore Mario Fabiani Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cagliari – Ilè inper la scomparsa del celebre, spentosi all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia., nato a Cagliari nel 1955 comeMacciocco, scelse il suo cognome d’arte da un elenco telefonico, marchiando con quel nome una carriera artistica di successo.Leggi anche: Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” La sua ascesa cominciò negli anni Settanta, quando si fece conoscere come membro del gruppo “Il Giocattolo”. Il vero trionfo, però, arrivò all’inizio degli anni Ottanta con il brano “Stella Stella”, che lo consacrò tra i protagonisti della musica italiana e gli valse il secondo posto al prestigioso Festivalbar.

