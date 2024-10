Lite per affitti non pagati, l’inquilino ricoverato con lesioni, è grave. Il proprietario sotto interrogatorio (Di sabato 26 ottobre 2024) La vittima, cardiopatica, è in codice rosso all'ospedale Monaldi di Napoli, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Fanpage.it - Lite per affitti non pagati, l’inquilino ricoverato con lesioni, è grave. Il proprietario sotto interrogatorio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La vittima, cardiopatica, è in codice rosso all'ospedale Monaldi di Napoli,posto ad un delicato intervento chirurgico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite per affitti non pagati, l’inquilino ricoverato con lesioni, è grave. Il proprietario sotto interrogatorio - La vittima, cardiopatica, è in codice rosso all'ospedale Monaldi di Napoli, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ... (fanpage.it)

Coltellate per l’affitto a Desio: “Johnatan parzialmente incapace” - La perizia sull’inquilino che uccise il padrone di casa dopo una lite. Emerge la seminfermità mentale di Johnatan Fals Reyes per abuso di droga ... (ilgiorno.it)

Torre del Greco. Non paga l’affitto e aggredisce il proprietario di una struttura ricettiva: arrestato 43enne - Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Torre del Greco per tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. (latorre1905.it)

Non paga affitto, chiede soldi e aggredisce proprietario: arrestato - Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato un 43enne di Torre del Greco per tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agent ... (ilgiornalelocale.it)