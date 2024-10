Inter-news.it - Lautaro Martinez, da Inter-Juventus al Pallone d’Oro: 48 ore di fuoco!

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le prossime quarantotto ore saranno ricche di emozioni per. Dal campo dial palco del: l’argentino prende il volo per la gloria. IL RITORNO DEL ‘TORO’ – In una sfida dal valore così importante come può esserlo un derby d’Italia, Simone Inzaghi non può non chiamare a rapporto uno dei suoi uomini più fidati e valori.sarà anche il match di, che ripristina il suo ruolo da titolare dopo la panchina di Berna. Il capitano nerazzurro domani pomeriggio rimetterà la fascia al braccio, pronto a dare battaglia sul prato di San Siro, come solo lui sa fare. Dopo una partenza affannosa,è tornato a fare quello che gli riesce meglio: segnare e trascinare la sua squadra, anche nei momenti di difficoltà.