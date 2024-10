L’Aquila si prepara al futuro del turismo: esperienze e opportunità per il 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella suggestiva cornice della sala San Basilio delL’Aquila, si è tenuto un incontro significativo per il futuro del turismo abruzzese, parte della manifestazione Active Abruzzo 2024. Questo evento, organizzato da CNA turismo Abruzzo, punta a valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, offrendo un’importante opportunità di confronto per operatori e imprenditori del settore. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per esplorare le potenzialità legate alla designazione del capoluogo abruzzese a Capitale italiana della cultura nel 2026, un traguardo che potrebbe rivoluzionare l’offerta turistica locale. L’importanza di Active Abruzzo 2024 Active Abruzzo 2024 si prefigge di essere un punto di riferimento per il settore turistico locale, ponendo l’accento sull’importanza delle esperienze offerte ai visitatori. Gaeta.it - L’Aquila si prepara al futuro del turismo: esperienze e opportunità per il 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella suggestiva cornice della sala San Basilio del, si è tenuto un incontro significativo per ildelabruzzese, parte della manifestazione Active Abruzzo. Questo evento, organizzato da CNAAbruzzo, punta a valorizzare la vacanza attiva e ilesperienziale, offrendo un’importantedi confronto per operatori e imprenditori del settore. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per esplorare le potenzialità legate alla designazione del capoluogo abruzzese a Capitale italiana della cultura nel 2026, un traguardo che potrebbe rivoluzionare l’offerta turistica locale. L’importanza di Active AbruzzoActive Abruzzosi prefigge di essere un punto di riferimento per il settore turistico locale, ponendo l’accento sull’importanza delleofferte ai visitatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'assessore Petruzzelli e la Bari del futuro tra turismo - commercio e Blue Economy : "Lo sviluppo passa dal mare" - Una città capace di tenere insieme i lati positivi e negativi della crescita turistica, di portare avanti un rilancio del commercio e dei mercati, ma anche di sostenere lo sviluppo del porto e la presenza di imprenditori e artigiani nel contesto ... (Baritoday.it)

Assisi si apre a un futuro vibrante di cultura - natura e turismo - Facebook WhatsApp Twitter La città di Assisi, famoso luogo di nascita di San Francesco, si sta rinnovando per affermarsi come una destinazione non solo religiosa, ma anche culturale, naturale e ludica. Gli eventi dell’estate 2024 hanno ... (Gaeta.it)

Capri - regole e scelte per il turismo del futuro : i sindaci si confrontano con il ministro Santanché - Capri, destinazione turistica tra le più rinomate al mondo, si impegna a trovare una strada per un governo sostenibile e responsabile del turismo cercando di rispondere al problema dell’ “overtourism”, e decide di farsi parte attiva per poter dare ... (Ildenaro.it)

Santa Marinella - Tidei : “Guardiamo con fiducia al futuro del turismo locale” - Santa Marinella, 13 ottobre 2024- “Tra gli obiettivi di questa amministrazione rivestono un ruolo determinante anche tutte le iniziative finalizzate ad una crescita del settore turistico e ricettivo di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo afferma ... (Ilfaroonline.it)