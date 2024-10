La verità sull’uscita di Ash Ketchum dall’anime dei Pokemon (Di sabato 26 ottobre 2024) Quando si tratta di Pokemon, Ash Ketchum è il re. L’allenatore esiste da secoli e i fan che hanno visto Ash mettersi in viaggio negli anni ’90 sono cresciuti con lui. È difficile credere che Ash Ketchum non faccia più parte della serie, ma è uscito più di un anno fa. Ora, un nuovo rapporto sta analizzando l’anime Pokemon, e si scopre che i dirigenti dietro le quinte non erano sicuri del periodo di congedo di Ash. L’informazione proviene dal recente “teraleak” che ha colpito il fandom dei Pokemon questo ottobre. Un fan si è rivolto ai social media per condividere una fuga di notizie sui Pokemon che ha s i sconvolto la storia decennale di Pokemon. Dalla prima alla nona generazione, la storia del franchise è stata resa pubblica e sono state incluse informazioni sull’anime. Nerdpool.it - La verità sull’uscita di Ash Ketchum dall’anime dei Pokemon Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quando si tratta di, Ashè il re. L’allenatore esiste da secoli e i fan che hanno visto Ash mettersi in viaggio negli anni ’90 sono cresciuti con lui. È difficile credere che Ashnon faccia più parte della serie, ma è uscito più di un anno fa. Ora, un nuovo rapporto sta analizzando l’anime, e si scopre che i dirigenti dietro le quinte non erano sicuri del periodo di congedo di Ash. L’informazione proviene dal recente “teraleak” che ha colpito il fandom deiquesto ottobre. Un fan si è rivolto ai social media per condividere una fuga di notizie suiche ha s i sconvolto la storia decennale di. Dalla prima alla nona generazione, la storia del franchise è stata resa pubblica e sono state incluse informazioni sull’anime.

