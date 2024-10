La Russa a Trieste per i 70 dal ritorno all'Italia: "Sono tanti, ma sembrano un giorno" (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Trieste, 26 ottobre 2024 "E' una grande emozione. Settant'anni Sono tanti ma sembrano un giorno per i triestini che hanno rinnovato anche oggi la stessa passione, lo stesso amore per l'Italia. Ogni anno si ripete questo miracolo, dell'unione tra la Patria e Trieste, in memoria di quel giorno e di quello che successe un anno prima, quando sei ragazzi vennero uccisi, assassinati perchè volevano che Trieste tornasse Italiana. Anche nel loro ricordo questo giorno è per noi importante". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia per il 70 esimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia che si è svolta in piazza dell'Unità d'Italia presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Iltempo.it - La Russa a Trieste per i 70 dal ritorno all'Italia: "Sono tanti, ma sembrano un giorno" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 26 ottobre 2024 "E' una grande emozione. Settant'annimaunper i triestini che hanno rinnovato anche oggi la stessa passione, lo stesso amore per l'. Ogni anno si ripete questo miracolo, dell'unione tra la Patria e, in memoria di quele di quello che successe un anno prima, quando sei ragazzi vennero uccisi, assassinati perchè volevano chetornassena. Anche nel loro ricordo questoè per noi importante". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La, a margine della cerimonia per il 70 esimo anniversario deldiall'che si è svolta in piazza dell'Unità d'presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco diRoberto Dipiazza e l'assessore regionale Fabio Scoccimarro.

